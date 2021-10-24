/657865/كلاسيكو-فرنسا-التعادل-السلبي-يحسم-مباراة-باريس-سان-جيرمان-وأولمبيك-مارسيليا

انتهت أحداث مباراة باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في لقاء كلاسيكو الكرة الفرنسية، في لقاء الجولة العاشرة من منافسات الدوري الفرنسي الممتاز، وشهد على اللقاء فيلدروم، معقل فريق مارسيليا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

في الدقيقة الخامسة والخمسون توجه حكم المباراة إلى شاشة تقنية الفيديو لحسم الجدل في إحتمالية وجود بطاقة حمراء لأشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان بعد عرقلة متعمدة لجينكيز أوندر لاعب أولمبيك مرسيليا المنفرد تماما بالمرمة داخل منطقة الجزاء.

شهدت الدقيقة الخامسة والستون على محاولة هجومية خطيرة لأولمبيك مرسيليا بعد عرضية متقنة من الجبهة اليسرى عن طريق ديميتري باييه إلى داخل منطقة الجزاء إرتقى لها فالنتين رونجير برأسية قوية مرت بشكل قريب للغاية إلى جوار القائم الأيسر لمرمى الحارس كيلور نافاس.

تشكيل باريس سان جيرمان:

حراسة المرمى: كيلر نافاس.

خط الدفاع: نونو - كيم - ماركي C – حكيمي.

خط الوسط: دانيلو - ماركو فيراتي.

خط وسط الهجوم: نيمار - ليو ميسي - دي ماريا.

خط الهجوم: كيليان مبابي.

موقف الفريقين في الدوري:

بينما جاء تشكيل مارسيليا كالتالي: "لوبيز - صليبا، كاليتا كار، لوان بيريس، رونجير، جيندوزي، كامارا، أندر، باييت، ليرولا، ميليك".

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 28 نقطة، في حين يتواجد مارسيليا في المركز الرابع برصيد 18 نقطة، ولا تزال لديه مباراة ستقام أمام نيس.

نتيجة مباراة باريس ولايبزيج بدوري الأبطال:

وساهم ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان والمنتقل حديثا من صفوف برشلونة الإسباني، أن يسجل ثنائية في شباك لايبزيج، ليساهم في فوز الفريق بعدما كان متأخرا بالنتيجة خلال أحداث الشوط الثاني.

وتمكن كيليان مبابي أن يسجل الهدف الأول لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة، ثم عادل أندريه سيلفا لاعب لايبزيج النتيجة بتسجيل هدف التعادل مع مطلع الدقيقة 28.

وانتهى الشوط الأول وسط سيطرة باريسية ولكن دون ترجمتها إلى أهداف، وسط تماسك دفاعي من جانب الفريق الألماني.

ليونيل ميسي أمام لايبزيج:

ومع بداية الشوط الثاني فاجئ فريق لايبزيج أصحاب الأرض وتمكن أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 57 عن طريق نوردي موكيلي.

واستمر التقدم للفريق الألماني حتى الدقيقة 67 وجاء ليونيل ميسي ليسجل هدف التعادل وهدفة الثاني في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم مع الفريق.

ولم يكتفي ميسي بهذا الأمر وتمكن أن يسجل الهدف الثالث من ركلة جزاء مع مطلع الدقيقة 74 ليؤمن النتيجة لصالح فريق باريس سان جيرمان.