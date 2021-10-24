الإفتاء تحسم الجدل حول استخدام عضو من الخنزير فى التداوى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الدار، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الأحد، أن الأصل فى التداوى أنه مشروع، ولكن لا يستخدم فيه عضو من الخنزير إلا إذا لم يوجد ما يقوم مقامه وقامت حاجة إلى ذلك، فلا حرج فى التداوى به فى هذه الحالة، لأن حفظ النفس مقصد شرعى مطلوب.

يأتى ذلك بعدما ثارت حالة من الجدل مؤخرا، حول حكم استخدام عضو من الخنزير فى التداوى، بعد نجاح فريق جراحين أمريكى فى زراعة كلية خنزير فى جسم إنسان.