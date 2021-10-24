يوفنتوس يقتنص تعادلا قاتلا أمام إنتر ميلان فى الدوري الإيطالي

اقتنص يوفنتوس تعادلا قاتلا 1-1 أمام مضيفه إنتر ميلان في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "جيوزيبى مياتزا"، في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2021 – 2022.

سجل المهاجم البوسني إدين ديجكو هدف إنتر ميلان في الدقيقة 17، بعد أن تابع تسديدة نيكولا باريلا التي ارتدت من القائم الأيسر.

وتمكن النجم الأرجنتيني باولو ديبالا من تسجيل هدف التعادل لفريق يوفنتوس في الدقيقة 89 من ركلة جزاء.

وأوقف إنتر ميلان بهذا التعادل صحوة يوفنتوس في المباريات الأخيرة، بعد أن فاز اليوفي في آخر 4 مواجهات، بعد البداية الكارثية للفريق في الموسم الحالي.

وتعرض سيموني إنزاجي، مدرب إنتر ميلان، للطرد نتيجة اعتراضه على احتساب ركلة جزاء لليوفي التي سجل منها ديبالا هدف التعادل.

بتلك النتيجة يرتفع إنتر ميلان إلى 18 نقطة يحتل بهم المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 5 نقاط عن نابولي المتصدر، فيما يأتي يوفنتوس في المركز السادس برصيد 15 نقطة.



إنتر ميلان



حراسة المرمى: هاندانوفيتش

خط الدفاع: سكرينيار - دي فري - باستوني - دارميان

خط الوسط: باريلا - بروزوفيتش - شالهانأوجلو

خط الهجوم: برسيتش - دجيكو - لاوتارو مارتينيز



يوفنتوس



حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: دانيلو - بونوتشي - كيليني - ساندرو

خط الوسط: لوكاتيلي - ماكيني - كوادرادو

خط الهجوم: بيرنارديسكي - كولوسيفسكي - موراتا