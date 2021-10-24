كارتيرون يكشف عن برنامج الزمالك استعداداً لمواجهة انبي بالدوري

/657863/كارتيرون-يكشف-عن-برنامج-الزمالك-استعدادا-لمواجهة-انبي-بالدوري

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقرر كارتيرون أن يخضع لاعبو الفريق لتدريبات بدنية وإطالات على مجموعتين، الأولى في الثالثة والنصف عصرا، والثانية في الرابعة عصرا، على أن يخوض الفريق تدريبه في أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة في الخامسة مساءً، ومن المقرر أن يتناول اللاعبون وجبة العشاء في الثامنة والنصف مساءً.

موعد مباراة الزمالك وانبي

ويستعد الفريق الأبيض للقاء إنبي المقرر له مساء الثلاثاء المقبل باستاد بتروسبورت في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض أعلن قائمة الفريق التي ستخوض المباراة وتضم كلا من:

قائمة الزمالك لمواجهة انبي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي

خط الوسط: طارق حامد – أحمد سيد زيزو -أشرف بن شرقي – محمد أشرف روقا – إسلام جابر – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – محمد أوناجم – مصطفى فتحي

خط الهجوم: يوسف أوباما – سيف الدين الجزيري – عمر السعيد.

محمود جنش حارس الزمالك السابق:

أكد محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس فيوتشر، أنه كان يجلس على مقاعد البدلاء حتى لا يتم أخذ مكافآت مالية.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" إذا تحدثت عن بعض الأمور الخاصة بنادي الزمالك ستحدث أزمة كبيرة للمدرب ولبعض الأشخاص داخل النادي".

وزاد" إحتراما لنادي الزمالك وللجماهير لن أتحدث، ولم أتجاوز في حق كارتيرون وقلت له الحقيقة فقط، وعقدي كان ينص على أخذ مكافآت مالية حال التواجد مع منتخب مصر".