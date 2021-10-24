/657864/النائب-علاء-الدين-مصطفى-يعلن-موافقته-على-مشروع-قانون-الموارد-الإحيائية

أعلن النائب علاء الدين مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، عن موافقة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مشروع قانون الموارد الإحيائية.

دوت الخليج

تنسيقية شباب الأحزاب توافق على مشروع القانون

كما وجه النائب علاء مصطفى، الشكر للجان المشتركة ما بين الطاقة والبيئة وهيئتي مكتب الزراعة والتعدين والبحث العلمي، على الجهد المشترك فى إعداد التقرير.

النائب علاء الدين مصطفى: دور القانون هو الحفاظ على ثروات الدولة الإحيائية

وأيضًا أثنى على اختيار النائبة نهى زكي، عضو مجلس الشيوخ، كمقرر لمشروع القانون، مضيفًا:" هى أول سيدة تكون مقرر فى دور الانعقاد".

وأشار أيضًا النائب علاء مصطفى، إلى أن دور القانون هو الحفاظ على ثروات الدولة الإحيائية وسد فجوة تشريعية هامة فى ذات الشأن، وفقًا للأهداف البيئية المنصوص عليها فى الاستراتيجية الوطنية 2030.