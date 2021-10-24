/657866/قمة-الدوري-الإيطالي-يوفنتوس-يخطف-نقطة-ثمينة-أمام-انتر-ميلان

انتهت مباراة انتر ميلان أمام يوفنتوس، بالتعادل الإيجابي لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري الإيطالي الدرجة الأولى.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتقدم إدين دجيكو لأصحاب الأرض بالهدف الأول مع مطلع الدقيقة 17، وتعادل باولو ديبالا من ركلة جزاء قبل نهاية المباراة بـ 5 دقايق.

بعد هذا التعادل يرتفع رصيد انتر ميلان للنقطة رقم 18 ويأتي بالمركز الثالث ويبتعد بفارق 7 نقاط عن نابولي المتصدر.

أما فريق يوفنتوس فقد وصل للنقطة رقم 15 ويأتي بالمركز السادس، ويبتعد بفارق 10 نقاط عن الصدارة.

بدأت المباراة قوية بين الفريق خاصة من أصحاب الأرض انتر بحثا عن الهدف الأول، وتحول الضغط إلى أهداف مع مطلع الدقيقة 17 لإدين دجيكو، واستمر الضغط من جانب انتر ميلان من أجل تسجيل الهدف الثاني، ولكن دفاعات يوفنتسو كانت بالمرصاد، لينتهى الشوط الأول بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني تغير الوضع وبحث يوفنتوس عن التعادل بأي طريقة من أجل إنقاذ مقوفة في جدول الترتيب، ولم تتحول السيطرة إلى أهداف طوال شوق المباراة الثاني.

وقبل نهاية المباراة بدقائق حصل يوفنتوس على ركلة جزاء، تمكن باولو ديبالا أن يسكنها بالشباك معلنا عن الهدف الأول التعادل الحاسم في المباراة، لتنتهي المباراة بهذه النتيجة.ووصل إدين دجيكو للهدف السابع هذا الموسم ويأتي في المركز الثاني بصدارة الهدافين، ويبتعد بفارق هدف واحد عن شيرو ايموبيلي لاعب نابولي صاحب الـ 8 أهداف.