/657868/بالفيديو-النائب-أكمل-نجاتي-الحكومة-تأتي-دائما-إلى-مجلس-الشيوخ-وتكون-غير-متوافقة-على-فكرة-واحدة

قال النائب اكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن جهاز شئون البيئة لو كان صالحا لقانون الموارد الاحيائية لتقدمت الحكومة، بتعديل عليه بقانون البيئة، وقامت بإضافة مواد تعالج بيه النفاذ إلى الموارد الاحيائية.

دوت الخليج جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، لمناقشة قانون النفاذ إلى الموارد الإحيائية. النائب أكمل نجاتى يتحدث عن مشروع قانون الموارد الإحيائية كما انتقد النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عدم توافق الحكومة على مشروعات القوانين المعروضة على مجلس الشيوخ. وأوضح نجاتي أن الحكومة شاركت فى اجتماعات اللجان النوعية، ووافقت خلال الاجتماع على إنشاء جهاز قومي للموارد الإحيائية، ولكنها تطالب بإنشاء لجنة بديلة عن الجهاز، قائلا: "الحكومة عمرها ما جاءت للمجلس وتوافقت على فكرة واحدة، نرجو منهم التوافق قبل أن يأتوا للمجلس".

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