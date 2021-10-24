عمرو أديب: «قائد الجيش الأفغاني قاعد على الرصيف..وطالبان بتعمل قوات جوية»

/657875/عمرو-أديب-قائد-الجيش-الأفغاني-قاعد-على-الرصيفوطالبان-بتعمل-قوات-جوية

تحدث الإعلامي عمرو أديب خلال برنامجه «الحكاية» عن الصورة المتداولة لقائد الجيش الأفغاني على إحدى رصف شوارع الولايات المتحدة الأمريكية، بعد وعوده بالقضاء على طالبان، معربا عن غضبه من هذا الوضع المسيء.

دوت الخليج يرصد تعليق عمرو أديب على قائد الجيش الأفغاني

وقال عمرو أديب كاشفا عن نية حركة طلبان في إنشاء جيش قوات جوية: "قائد الجيش الأفغاني وهو جالس في أحد معسكرات الأمريكين في الولايات المتحدة الأمريكية، قاعد على الرصيف، مستنى لما الأمريكان يوزعوه، اللي متغطى بالأمريكان عريان".

وأضاف أديب: "بالحديث على الجيش بالمرة، طالبان طلعت بيان اني هيبقى فيه قوات جوية، ازاي مش عارف".

الولايات المتحدة ترفع القيود على حركة طالبان

هذا وقررت الولايات لمتحدة رفع القيود الجزئي للتعامل المالي للحركة،لتسهيل الوصول المساعدات الانسانية،ولقى القرار ترحيبا من حركة طالبان.

وصرح عبدالقادر بلخي، المتحدث باسم طالبان، أن القرار الامريكي جاء في أمس الحاجة للمساعدات الانسانية ،مما يجعل المساعدات تتدفق على افغانستان، حيث تسعى حكومة طالبان أن تحصل على الاعتراف الدولي وتعزز العلاقات مع الولايات المتحدة والمنظمات الدولية ، مع مواصلة تدفق الاموال والمساعدات الانسانية على الشعب الافغاني.

انتابت حالة من القلق لدى بعض الدبلوماسيين، بعد أن فقدو العمل، وذلك بسبب عدم الاعتراف الدولي بالحكومة الافغانية الجديدة التي شكلتها حركة طالبان.

طالبان تعلن إنشاء جيش نظامي

كما أعلنت حركة "طالبان" التي عادت إلى سدة الحكم في أفغانستان في 15 أغسطس الماضي، أنها شرعت في الاستعداد لإنشاء جيش نظامي في البلاد.

ونقلت وكالة "آماج نيوز" الأفغانية اليوم الأربعاء عن قاري فصيح الدين الذي تولى منصب قائد أركان الجيش في حكومة "طالبان" الجديدة قوله أثناء تجمع في كابل إن المشاورات جارية بخصوص بناء الجيش، مضيفا: "سيكون لدينا جيش نظامي في المستقبل القريب".

وأشار فصيح الدين إلى ضرورة تدريب قوات مسلحة بغية حماية أفغانستان، متعهدا بمحاربة كل من يواجه "طالبان" من أجل "انتمائه العرقي والمقاومة ودعم الديمقراطية" التي حاول حلف الناتو بناءها في أفغانستان على مدى السنوات الـ20 الماضية.