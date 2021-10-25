وزير الطاقة اللبنانى: أسبوع القاهرة أحد أهم المؤتمرات المعنية بالمياه

جدة - نرمين السيد - وأعرب وزير المياه والطاقة اللبنانى، عن سعادته بالمشاركة فى أسبوع القاهرة الرابع للمياه، باعتباره أحد أهم المؤتمرات الدولية المعنية بقضايا المياه، مشيدا بمنظومة إدارة المياه فى مصر.

وتم التباحث حول تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين، ومناقشة سبل تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين فى مجال الموارد المائية، والوصول الى صياغة مشتركة لبرنامج عمل واضح بين الدولتين يعكس مجالات التعاون المنصوص عليها بمذكرة التفاهم، وعلى رأسها الاستفادة من تجربة مصر الرائدة فى مجال إعادة استخدام المياه.

كما تم مناقشة تشكيل فريق فنى من الجانبين لتحديد احتياجات الجانب اللبنانى فى مجال التدريب وبناء القدرات، وأشار الدكتور عبدالعاطى، للامكانيات العالية التى يمتلكها مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى التابع للوزارة بمدينة السادس من أكتوبر، والذى يعد جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق جميع معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة.

وأكد وزير الرى، أهمية تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لتحقيق أهداف الشعبين فى التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية المحدودة.