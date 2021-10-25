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الإفتاء توضح حكم بناء مساكن للأيتام المحتاجين أو ترميمها من الصدقة الجارية

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فهمى غالى 2021-10-24 23:32 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - وأشارت الدار، إلى أنه يستحب بناءُ المساكن للأيتام المحتاجين وتمليكهُم إياها أو ترميمها، وهو عمل طيب يثاب عليه المرء فى الآخرة، وهو من الصدقة الجارية التى يتضاعف أجرها بعد الموت.

ولفتت إلى أن الحق تبارك وتعالى أمر بالإحسان إلى اليتيم والأخذ على يديه حتى يكون عضوًا نافعًا فى المجتمعِ، فقال تعالى "وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى"، وجعل النبى صلى الله عليه وآله وسلم كفالة اليتيم سببًا فى مجاورته فى الجنة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: "أَنَا وَكَافِلُ اليَتِيمِ فِى الجَنَّةِ هكذا" وقال بأصبعيه السبابة والوسطى، رواه البخارى.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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