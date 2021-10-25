رئيس هيئة النيابة الإدارية يهنئ المعاونين الجدد

جدة - نرمين السيد - وتمنى المستشار عزت أبوزيد، لمعاونى النيابة الإدارية الجدد، التوفيق فى أداء رسالتهم السامية لترسيخ قيم العدالة وإرساء سيادة القانون. وصدر أمس السبت، القرار الجمهورى رقم 497 لسنة 2021، بتعيين 359 معاون نيابة إدارية من خريجى دفعة 2013، من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بجلسته المنعقدة بتاريخ 18-8-2021.

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