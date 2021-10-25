جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، مع الدكتور عبدالعزيز الشيبانى نائب وزير المياه والبيئة والزراعة السعودى، على هامش أسبوع القاهرة للمياه، وتم التأكيد على العلاقات التاريخية التى تربط البلدين الشقيقين فى جميع المجالات.





وأشار الدكتور عبدالعاطى، لزيارة الدكتور الشيبانى والوفد المرافق للمركز القومى لبحوث المياه التابع للمياه صباح الغد، لافتًا إلى أهمية دور المركز فى إثراء المجالات البحثية المتعلقة بالمياه وتعظيم العائد من وحدة المياه. وأشاد الدكتور الشيبانى، بمجهودات وزارة الموارد المائية والرى، فى مشروعات تأهيل الترع والرى الحديث وإعادة استخدام المياه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نائب وزير المياه السعودى يشيد بمشروعات تأهيل الترع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.