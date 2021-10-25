/657873/المتحدث-باسم-وزارة-الشباب-والرياضة-نحترم-أحكام-القضاء-والقرار-النهائي-بشأن-مرتضى-منصور-بعد-دراسة-الأمر-من-جانب-اللجان-القانونية-بالوزارة

أكد محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة تحترم أحكام القضاء دائما ويجب تنفيذها على الفور.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "الحكاية" "ليس هناك أي قرارات تنفيذية من جانب وزارة الشباب والرياضة بشأن عودة مرتضى مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك". وزاد "اللجان القانوينة بوزارة الشباب والرياضة تدرس الأمر جيدا بعد الحكم الصادر اليوم من جانب هيئة قضايا الدولة من أجل إتخاذ القرار المناسب لهذا الأمر". واختتم "من الصعب تحديد موعد صدور قرار وزارة الشباب والرياضة، وسيتم الإعلان في الوقت المناسب بعد إنتهاء اللجنة القانونية من عملها".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة: نحترم أحكام القضاء.. والقرار النهائي بشأن مرتضى منصور بعد دراسة الأمر من جانب اللجان القانونية بالوزارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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