/657876/بالفيديو-النائبة-نهى-ذكى-تعرض-تقرير-لجنة-الطاقة-عن-مشروع-قانون-الموارد-الإحيائية

في سابقة هى الأولى خلال الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، تم اختيار النائبة نهى زكي عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مقرراً لقانون "تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها".

دوت الخليج

وتعتبر النائبة نهى زكي، والتي تتقلد منصب أمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، هى أول سيدة يتم اختيارها فى مجلس الشيوخ بفصلة التشريعى الأول كمقرراً بالجلسة العامة لأحد القوانين المطروحة بالمجلس .

وقامت النائبة نهى ذكي بعرض تقرير لجنة الطاقة والبيئة حول مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها وذلك فى ثانى أسبوع للمجلس بدور الانعقاد الثانى بالفصل التشريعى الأول.

جدير بالذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ممثلة داخل مجلس الشيوخ بستة عشر عضوًا يمثلون مختلف الأيديولوجيات السياسية، سواء حزبيين أو لا ينتمون لأحزاب، منهم المنتخبون أو الذين نالوا ثقة السيد رئيس الجمهورية بتعيينهم بمجلس الشيوخ.

ويعد القانون الجاري مناقشته والذي تم تقديمه من الحكومة، من أهم القوانين التي ستعمل على حُسن إدارة هذا المورد الهام والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها وعدم استنزافها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.

وشاركت وزيرة البيئة د.ياسمين فؤاد، بمناقشات جلسة الشيوخ بشأن مشروع قانون الموارد الإحيائية والتى وافق عليها المبدأ حيث شهدت الجلسة العامة، إشادة بمشروع القانون الذي سيكون له تأثير كبير في دعم البحث العلمي، وزيادة الدخل القومي لصالح الخزانة العامة للدولة.

وفي هذا السياق، أكد عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، يمثل أهمية كبيرة في الإضافة إلى الناتج المحلي موردا هاما من الموارد الماللية التي تصب في الخزانة العامة للدولة.