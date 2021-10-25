/657877/أحمد-فتحي-علاقتي-لم-تنقطع-مع-الأهلي-وأتواصل-بشكل-مستمر-مع-الخطيب

أكد أحمد فتحي، لاعب بيراميدز، أن أول مباراة مع فريق بيراميدز كانت مختلفة للغاية، خاصة أنه جاء من النادي الأهلي، وخلال مباراة الفريقين بالدوري كانت المشاعر غريبة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيوينة عبر "النهار" "قلبي دائما مع النادي الأهلي، وأتواصل مع الجميع بشكل مستمر، وتواجد داخل الفريق لسنوات عديدة ولم تنقطع العلاقة معهم نهائيا".

وزاد "سعيد بتواجدي مع بيراميدز، والمواسم الحالي سيكون بشكل مختلف خاصة مع غيهاب جلال المدير الفني للفريق، ونسعى لحصد البطولات".

وواصل "علاقتي مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي رائعة، وهو رمز من رموز كرة القدم المصرية، والتعامل معه كان جيدا للغاية، وأتواصل معه دائما للإطمئنان عليه"ز

واختتم "أخر تواصل مع محمود الخطيب رئيس الأهلي كان في عيد الأضحى الماضي، وأيضا خلال حفل زفاف حمدي فتحي لاعب الأهلي، والعلاقة معه رائعة بشكل كبير".

إيهاب جلال: شريف إكرامي قدم مباراة ممتازة أمام «عزام التنزاني» وعبد الله السعيد جاهز لمباراة العودة

أكد إيهاب جلال، المدير الفني لفريق بيراميدز، أنه سعيد بتحقيق التعادل أمام عزام التنزاني.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" فريق عزام قدم مباراة جيدة وكان لهم فرصتين، وتمكنا أن نصنع العديد من الفرص خلال المباراة، ولكن لم نتمكن في تسجيل الأهداف".

أحمد فتحي

وزاد" إسلام عيسى لديه إصابة ومن الصعب لعب مباراة العودة القادمة، ونسعى لتواجدة معنا خلال الفترة القادمة، لأنه من الأساسيين لدينا".

وواصل" عبد الله السعيد كان يعاني من شد في العضلة الخلفية، وسيتواجد معنا في لقاء العودة بشكل طبيعي، ونسعى للتواجد في الدور القادم في بطولة الكونفدرالية".

واختتم" شريف إكرامي قدم مباراة جيدة للغاية، وأبارك له على الوصول لـ 99 مباراة في بطولات أفريقيا".