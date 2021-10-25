/657878/أحمد-فتحي-الأهلي-خسر-الدوري-بسبب-الفوز-ببطولة-أفريقيا-وهناك-ضغط-غير-مبرر-على-لاعبي-بيراميدز

أكد أحمد فتحي، لاعب بيراميدز، أن علاقتة مع جميع لاعبي الأهلي ممتازة للغاية، ولم يحدث أي تأثير بعد الرحيل عن الفريق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "النهار" "سبب خسارة الأهلي لبطولة الدوري، هو الشعور بسهولة المنافسة على البطولة بعدما حققوا لقب دوري ابطال أفريقيا والسوبر الأفريقي".

وزاد "إذا كان قد تمكن الأهلي أن يحقق الفوز بالمباريات المؤجلة بعد الفوز بنهائي افريقيا كان الفريق سيحقق بطولة الدوري بكل سهولة، ولكن حدث تراجي بعض الشئ، وحدث ما كان متوقعا بالسهولة الشديدة للبطولة".

وواصل " لا افكر في عقود لاعبي بيراميدز، واي شخص يفكر في هذا الأمر "لديه خلل في دماغه" ومن الصعب حدوث هذا الأمر، وكل لاعب لديه العقد الخاص به”.

واختتم "نتعرض لانتقادات غير منطقية خلال الفترات الماضية، ويجب أن يبتعد الضغط على لاعبي بيراميدز مثل باقي لاعبي الدوري من أجل الظهور بشكل جيد خلال الفترة القادمة".

أحمد فتحي: علاقتي لم تنقطع مع الأهلي.. وأتواصل بشكل مستمر مع الخطيب

أكد أحمد فتحي، لاعب بيراميدز، أن أول مباراة مع فريق بيراميدز كانت مختلفة للغاية، خاصة أنه جاء من النادي الأهلي، وخلال مباراة الفريقين بالدوري كانت المشاعر غريبة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيوينة عبر "النهار" "قلبي دائما مع النادي الأهلي، وأتواصل مع الجميع بشكل مستمر، وتواجد داخل الفريق لسنوات عديدة ولم تنقطع العلاقة معهم نهائيا".

وزاد "سعيد بتواجدي مع بيراميدز، والمواسم الحالي سيكون بشكل مختلف خاصة مع غيهاب جلال المدير الفني للفريق، ونسعى لحصد البطولات".

وواصل "علاقتي مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي رائعة، وهو رمز من رموز كرة القدم المصرية، والتعامل معه كان جيدا للغاية، وأتواصل معه دائما للإطمئنان عليه"ز

واختتم "أخر تواصل مع محمود الخطيب رئيس الأهلي كان في عيد الأضحى الماضي، وأيضا خلال حفل زفاف حمدي فتحي لاعب الأهلي، والعلاقة معه رائعة بشكل كبير".