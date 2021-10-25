/657879/أحمد-فتحي-طموح-بيراميدز-الفوز-بالبطولات-هذا-الموسم-وباريس-تعاقد-مع-ميسي-وبيخسر-عادي

أكد أحمد فتحي، لاعب بيراميدز، أنه يتعجب بسبب الأخبار التي تخرج عن لاعبي الفريق عبر وسائل الإعلام.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "النهار" "هناك أحاديث عن عقودات لاعبي بيراميدز وذكر ارقام خرافية، وأتعجب من هذه الأرقام لأنها غير صحيحة".

وواصل "هناك هجوم غير مبرر على لاعبي بيراميدز في الفترة الأخيرة، ويتم الحديث عن السلبيات فقط، وأتمنى أن يتم التعامل بشكل جيد ومحترف مع لاعبي بيراميدز خلال الموسم الجديد".

وزاد "الأرقام ليست كل شئ في كرة القدم، والمال لا يجلب البطولات وغنما التركيز والعمل، فمثلا باريس سان جيرمان تعاقد مع ميسى ويتعرض للخسارة، وهذا أمر طبيعي ومنطقي يحدث مع كل الأندية".

وأكمل "بيراميدز مكتمل في جميع العناصر، ونقترب من تحقيق البطولات ولا ينقصنا شئ خلال الفترة القادمة، ولدينا فريق رائع ومدرب جيد وإدارة محترفة تساعد على النجاح".

واختتم "طموح بيراميدز كبير، ونريد تحقيق أول بطولة خلال هذا الموسم، ولدينا الدوافع والطموحات الكبيرة التي تساعدنا لتحقيق هذا الأمر، وأتمنى أن يحدث".