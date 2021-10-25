/657879/أحمد-فتحي-طموح-بيراميدز-الفوز-بالبطولات-هذا-الموسم-وباريس-تعاقد-مع-ميسي-وبيخسر-عادي
أكد أحمد فتحي، لاعب بيراميدز، أنه يتعجب بسبب الأخبار التي تخرج عن لاعبي الفريق عبر وسائل الإعلام.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "النهار" "هناك أحاديث عن عقودات لاعبي بيراميدز وذكر ارقام خرافية، وأتعجب من هذه الأرقام لأنها غير صحيحة".
وواصل "هناك هجوم غير مبرر على لاعبي بيراميدز في الفترة الأخيرة، ويتم الحديث عن السلبيات فقط، وأتمنى أن يتم التعامل بشكل جيد ومحترف مع لاعبي بيراميدز خلال الموسم الجديد".
وزاد "الأرقام ليست كل شئ في كرة القدم، والمال لا يجلب البطولات وغنما التركيز والعمل، فمثلا باريس سان جيرمان تعاقد مع ميسى ويتعرض للخسارة، وهذا أمر طبيعي ومنطقي يحدث مع كل الأندية".
وأكمل "بيراميدز مكتمل في جميع العناصر، ونقترب من تحقيق البطولات ولا ينقصنا شئ خلال الفترة القادمة، ولدينا فريق رائع ومدرب جيد وإدارة محترفة تساعد على النجاح".
واختتم "طموح بيراميدز كبير، ونريد تحقيق أول بطولة خلال هذا الموسم، ولدينا الدوافع والطموحات الكبيرة التي تساعدنا لتحقيق هذا الأمر، وأتمنى أن يحدث".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد فتحي: طموح بيراميدز الفوز بالبطولات هذا الموسم.. وباريس تعاقد مع ميسي «وبيخسر عادي» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.