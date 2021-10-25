غدا.. بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة تنظم ندوة حول تطور حقوق المرأة

وصرح السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف، أن هذه الندوة تأتى على هامش مشاركة وفد مصرى برئاسة الدكتورة مايا مرسى فى أعمال لجنة مناهضة التمييز ضد المرأة التابعة للأمم المتحدة التى من المقرر أن تناقش تقرير مصر الدورى يوم الثلاثاء 26 الجارى.
وأضاف جمال الدين أن الندوة ستستعرض الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التى أقرها رئيس الجمهورية كخارطة طريق للمرأة المصرية، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الزواج المبكر، بالإضافة إلى التعديلات التشريعية العديدة والتطورات التى تم إقرارها على مدار السنوات الماضية لكفالة المساواة الكاملة والفرص المتكافئة للمرأة المصرية فى كافة المجالات ولحمايتها من جميع أشكال العنف.
وأوضح مندوب مصر الدائم أن الحدث سيتناول استعراضا لما يخص المرأة فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها رئيس الجمهورية الشهر الماضى، مننتائج مستهدف تنفيذها خلال الفترة من 2021-2026، وذلك فيما يتصل بالتمكين السياسى للمرأة وفى دوائر صنع القرار، والتمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة، وحماية المرأة من جميع أشكال العنف والممارسات الضارة.
وأبرز السفير جمال الدين أن تلك الندوة تأتى فى إطار سلسلة من الفعاليات التى تنظمها البعثة الدائمة لمصر لدى الأمم المتحدة فى جنيف لإبراز الجوانب المختلفة لجهود الدولة المصرية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية فى مصر، فى إطار رؤية وطنية ترتكز على إعمال الحقوق الأساسية للمواطن المصرى باعتباره محور العملية التنموية وصولا لبناء الجمهورية الجديدة التى تليق بمصر والمصريين.
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