فيديو- بشرى من التموين بخصوص أسعار البيض.. هذا موعد الانخفاض

جدة - نرمين السيد - أكد المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بـ وزارة التموين، إنه بمجرد ضخ كميات من البيض في منافذ الوزارات والمجمعات الاستهلاكية هبطت أسعار البيض ما بين 2 - 3 جنيهات على مدار اليومين السابقين.





وقال، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "كلمة أخيرة"، والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة قناة "ON" الفضائية، إنه من المتوقع بنهاية الأسبوع الجاري أن تصل الأسعار إلى السعر العادى إلى ما كانت عليه قبل في السابق، لافتا إلى أنه تم ضخ 7 آلاف طبق بيض اليوم عبر منافذ وزراتي التموين والزراعة بخلاف المطروح في منافذ شركة أمان التابعة لوزارة الداخلية لاحداث إتزان في السوق بعد ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية. وأشار إلى أن التجار أرجعوا أسباب زيادة البيض الأيام الماضية إلى تكلفته العالية في المزراع حيث وصل إلى 48 جنيها، وكان المبرر أن المنتج يخسر 10جنيهات في الكرتونة على مدار الـ 5 أشهر الماضية، موضحا أن سعر التكلفة العادل اليوم لإنتاج طبق البيض يبلغ 38 جنيها.

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