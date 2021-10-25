عبد العاطى يلتقى وزير المياه والطاقة اللبنانى ونائب وزير المياه والبيئه...

على هامش أسبوع القاهرة الرابع للمياه والذى بدأت فعالياته صباح اليوم ، عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري لقاءات ثنائية مع وزير المياه والطاقة اللبنانى ونائب وزير المياه والبيئه والزراعه السعودي ، لمناقشة الموقف المائى الاقليمى وسبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المائية التى تواجهها العديد من الدول العربية.

حيث التقى الدكتور عبد العاطى بالدكتور وليد فياض وزير المياه والطاقة اللبنانى ، والذى أعرب عن سعادته بالمشاركة في اسبوع القاهرة الرابع للمياه ، باعتباره احد أهم المؤتمرات الدولية المعنية بقضايا المياه ، مشيدا بمنظومة إدارة المياه فى مصر ، وقد تم التباحث حول تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين ، ومناقشة سبل تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال الموارد المائية ، والوصول الى صياغة مشتركة لبرنامج عمل واضح بين الدولتين يعكس مجالات التعاون المنصوص عليها بمذكرة التفاهم وعلى رأسها الاستفادة من تجربة مصر الرائدة فى مجال إعادة إستخدام المياه.

كما تم مناقشة تشكيل فريق فنى من الجانبين لتحديد احتياجات الجانب اللبنانى فى مجال التدريب وبناء القدرات ، حيث اشار الدكتور عبد العاطى للامكانيات العالية التى يمتلكها مركز التدريب الاقليمى للموارد المائية والري التابع للوزارة بمدينة السادس من اكتوبر ، والذى يعد جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كافة معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة.

واكد الدكتور عبد العاطى على اهمية تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لتحقيق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية المحدودة.

كما التقى الدكتور عبد العاطى مع السيد الدكتور/ عبد العزيز الشيباني نائب وزير المياه والبيئه والزراعه السعودي ، حيث تم التأكيد علي العلاقات التاريخية التى تربط البلدين الشقيقين فى كافة المجالات.

وأشار الدكتور عبد العاطى لزيارة الدكتور الشيبانى والوفد المرافق لسيادته للمركز القومي لبحوث المياه التابع للمياه صباح الغد ، مشيرا لأهمية دور المركز في إثراء المجالات البحثية المتعلقة بالمياه وتعظيم العائد من وحدة المياه.

وأشاد الدكتور الشيبانى بمجهودات وزارة الموارد المائية والري المصرية في مشروعات تأهيل الترع والرى الحديث واعادة استخدام المياه.