/657880/مصالحة-على-الهواء-بين-حسني-عبد-ربه-وأحمد-فتحي-بسبب-الأهلي-وبيراميدز-تفاصيل

قام حسني عبد ربه، نجم الإسماعيلي السابق، بالتصالح مع أحمد فتحي، لاعب بيراميدز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتحدث حسني عبد ربه خلال برنامج "أوضة اللبس" والذي يذاع على شاشة النهار، بأنه يرغب في مصالحة أحمد فتحي، وقال أنهم تواجدوا مع بعضهم البعض خلال سنوات عديدة داخل الإسماعيلي ومنتخب مصر".

وطلب حسني عبد ربه من أحمد فتحي عد الاستماع لأي شخص، وأكد أن سبب غضب أحمد فتحي، بأنه قد تفهم تصريح له بشكل خاطئ، وكان بعد الانتقال لفريق بيراميدز، وأنه قد وصل له بأنني قلت لقد ذهب إلى بيراميدز بسبب المال".

وتابع "تصريحي كان في طريق معين وهو تمنياتي بتواجد أحمد فتحي مع الفريق حتى نهاية مسيرتة الكروية مع النادي الأهلي، وهذا ما حدث فقططز

ورد أحمد فتحي على حديث حسني عبد ربه وقال "لا أستطيع أن أزعل من حسني عبد ربه، وهو أخويا ولا يوجد أي حزن من جانبي نهائيا".

أحمد فتحي: الأهلي خسر الدوري بسبب الفوز ببطولة أفريقيا.. وهناك ضغط غير مبرر على لاعبي بيراميدز

أكد أحمد فتحي، لاعب بيراميدز، أن علاقتة مع جميع لاعبي الأهلي ممتازة للغاية، ولم يحدث أي تأثير بعد الرحيل عن الفريق.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "النهار" "سبب خسارة الأهلي لبطولة الدوري، هو الشعور بسهولة المنافسة على البطولة بعدما حققوا لقب دوري ابطال أفريقيا والسوبر الأفريقي".

وزاد "إذا كان قد تمكن الأهلي أن يحقق الفوز بالمباريات المؤجلة بعد الفوز بنهائي افريقيا كان الفريق سيحقق بطولة الدوري بكل سهولة، ولكن حدث تراجي بعض الشئ، وحدث ما كان متوقعا بالسهولة الشديدة للبطولة".

وواصل " لا افكر في عقود لاعبي بيراميدز، واي شخص يفكر في هذا الأمر "لديه خلل في دماغه" ومن الصعب حدوث هذا الأمر، وكل لاعب لديه العقد الخاص به”.

واختتم "نتعرض لانتقادات غير منطقية خلال الفترات الماضية، ويجب أن يبتعد الضغط على لاعبي بيراميدز مثل باقي لاعبي الدوري من أجل الظهور بشكل جيد خلال الفترة القادمة".