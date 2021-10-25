/657881/مستشار-وزيرة-الصحة-يكشف-استراتيجيات-تطوير-تلقي-لقاح-كورونا-في-الحكاية

كشف أيسم صلاح الدين، مستشار وزيرة الصحة، عن استراتيجيات وضعتها الوزيرة بشأن تطوير تلقى لقاح كورونا، وتسهيل العملية على المواطنين في ظل التزايد السكاني.

دوت الخليج يرصد أستراتجيات وزارة الصحة بشأن تطوير تلقي لقاح كورونا

قال إيسم صلاح الدين في مداخلة هاتفية عبر برنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية Mbc مصر: «وجهت وزيرة الصحة بوجود فرق متنقلة تتواجد في مكان التجمعات والمساجد الكبير من خلاله تقدر تسجل المواطن وهو واقف ويطعم وهو واقف».

وتابع مشيرا إلى اقتراب القضاء على قوائم انتظار تلقي اللقاح داخل مصر: «قضينا على قوائم الانتظار، وفي ١٥ محافظة بقت صفر تسجيل منهم اسكندرية المتكدسة بأكبر عدد سكان بعد القاهرة، كل ذلك بفضل تصنيع اللقاح في مصر واللي كان عدمه سبب رئيسي في التأخير على المواطنين».

وأردف مستشار وزيرة الصحة: «عندنا فرق متابعة ورقابة لرصد مشاكل الناس مع اللقاح، وفي مركز خدمة مواطنين اللي يفوته الجرعة التانية لاي سبب ييتحل مشكلته ويطعم»، مؤكدا أن جميع أنواع اللقاح سواء مصري أو غير مصري معتمدة من وزارة الصحة العالمية.

تفاصيل أبلكيشن وزارة الصحة الخاص بلقاح كورونا

ورصد مستشار وزيرة الصحة عبر برنامج الحكاية، بعض مميزات البرنامج التي من المقرر أن تطلقة وزارة الصحة عبر الهواتف خلال الفترة المقبلة، بشأن تسهيل معرفة من تلقى لقاح كورونا، فقال: «عملنا مفاوضات مع جوجل وأبل عشان ننشر ابلكيشن التطعيم لحل مشكلة اي مواطن حصل على التطعيم من الخارج، هيبقى فيه موبايل أبلكيشن بيظهر إذا كنت متطعم ولا لا بالالوان «أحمر واصفر واخضر» وهيبقى عليه كل البيانات الخاصة بالمواطن».

واختتم أيسم حديثه: «يجب التنويه على أن مراكز الشباب اتعمل فيها أماكن لأخذ اللقاح، وكل كل مستشفيات وزراة الصحة العامة والخاصة بقى فيها مكان لتسجيل المواطنين وتطعيهم وهما واقفين».

ومن جانبه ناشد الإعلامي عمرو أديب خلال برنامجه الحكاية، بضرورة الإسراع في أخذ لقاح كورونا مشيرا إلى أن أي مواطن سيفعل دون ذلك من المقرر أن يواجه أزمات شديدة خلال حياته المقبلة، كما يمكن أن يودي بنفسه إلى الموت.