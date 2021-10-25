/657882/أحمد-شوبير-اتحاد-الكرة-تحول-إلى-عزية-تحت-قيادة-أحمد-مجاهد-ولن-أترشح-للانتخابات-المقبلة-لهذا-السبب

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن اتحاد كرة القدم المصري قد تحول إلى عزبة، وذلك بسبب إدارة شخص واحد للأمور خلال الفترة الأخيرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "القناة الأولى المصرية" لابد من وجود الاحترافية في إدارة اتحاد كرة القدم المصري خلال الفترة القادمة، وأرى أن هذا الأمر غير متواجد خلال الفترة الأخيرة".

وزاد "يجب أن يعمل اتحاد كرة القدم المصري لصالح الأندية وليس العكس، وما يحدث حاليا هو محاربة الأنيدة من جانب المسئولين".

وواصل "لن أترشح لانتخابات اتحاد كرة القدم المصري القادمة، ولابد من ظهور الوجوة الجديدة في الفترة المقبلة، وسعيد بالعمل الإعلامي حاليا للغاية".

واختتم "منذ عام 2008 وأنا بعيد تماما عن اتحاد كرة القدم المصري، وعدت فقط خلال 6 أشهر بسب أمم أفريقيا 2019 وكانت أسوء فترة لي خلال تواجدي داخل اتحاد كرة القدم المصري".

أحمد فتحي: الأهلي خسر الدوري بسبب الفوز ببطولة أفريقيا.. وهناك ضغط غير مبرر على لاعبي بيراميدز

أكد أحمد فتحي، لاعب بيراميدز، أن علاقتة مع جميع لاعبي الأهلي ممتازة للغاية، ولم يحدث أي تأثير بعد الرحيل عن الفريق.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "النهار" "سبب خسارة الأهلي لبطولة الدوري، هو الشعور بسهولة المنافسة على البطولة بعدما حققوا لقب دوري ابطال أفريقيا والسوبر الأفريقي".

وزاد "إذا كان قد تمكن الأهلي أن يحقق الفوز بالمباريات المؤجلة بعد الفوز بنهائي افريقيا كان الفريق سيحقق بطولة الدوري بكل سهولة، ولكن حدث تراجي بعض الشئ، وحدث ما كان متوقعا بالسهولة الشديدة للبطولة".

وواصل " لا افكر في عقود لاعبي بيراميدز، واي شخص يفكر في هذا الأمر "لديه خلل في دماغه" ومن الصعب حدوث هذا الأمر، وكل لاعب لديه العقد الخاص به”.

واختتم "نتعرض لانتقادات غير منطقية خلال الفترات الماضية، ويجب أن يبتعد الضغط على لاعبي بيراميدز مثل باقي لاعبي الدوري من أجل الظهور بشكل جيد خلال الفترة القادمة".