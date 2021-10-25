/657883/النائب-محمود-تركي-مواد-قانون-الموارد-الاحيائية-أغفلت-الحفاظ-على-المال-العام-فيديو

قال النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، يهدف إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية الموجودة، والرقابة والحفاظ على تنمية الموارد المائية للجهاز الخاص بالموارد الاحيائية.

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جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، لمناقشة قانون النفاذ إلى الموارد الإحيائية.

النائب محمود تركي يتحدث عن مشروع قانون تنظيم الموارد الاحيائية

ونوه عضو التنسيقية أن مواد مشروع القانون اغفلت الحفاظ على المال العام وامتيازاته، حيث انه يجب أن يكون هناك صلاحيات للجهاز الخاص بالموارد الاحيائية، الحفاظ على الموارد التابعه له.

وأشار تركي انه يجب ان يكون هناك صلاحية للحفاظ على الموارد، حيث ان موارد الصندوق كما ورد في القانون تحصل عن طريق الترخيص، والتحصيل الآجل، والذي يكون به معضلة في التعامل مع الشخصية الطبيعية.