/657884/أحمد-شوبير-يكشف-المستور-داخل-اتحاد-كرة-القدم-المصري-وكيفية-اتخاذ-القرارات-بشكل-منفرد-وتعيين-المدربين

أكد الإعلامي أحمد شوبير، انه لن يترشح لانتخابات اتحاد كرة القدم المصري القادمة، وأنه مكتقي بالعمل الإعلامي فقط خلال الفترة الحالية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "القناة الأولى المصرية" الأجواء غير جيدة داخل اتحاد كرة القدم المصري حاليا، وكنت اريد أن أقوم بوضع انضباط قوي خلال فترة تواجدي في 2019 ولكن لم أتمكن في حدوث هذا الأمر، ويأتي ذلك بسبب أن الجميع يريد أن يكون صاحب القرار الأول والمسيطر على اللجان".

وزاد "اختيار المدربين في المتنخبات كان لابد ان يقوم بالتصويت، ولكن ما حدث كان على حسب الأهواء، وكانت هناك قائمة محدودة فقط يتم الاختيار منها، وكان هذا الأمر غير جيد".

وأكمل "لا توجد قرارات باتحاد الكرة بالإجماع، ويتحدثوا في ذلك الأمر فقط عبر وسائل الإعلام، ومن يرفض يقوموا بغقناعة ثم الإعلان بأن الجميع موافق وكنت شاهد على هذه الأمور".

واختتم "كانت هناك قرارات يتم اتخذها ويتم كتابتها وفي اليوم التالي يتم تغيير ما تم الإتفاق عليه وحدث ذلك الأمر كثيرا".

أحمد شوبير: اتحاد الكرة تحول إلى عزية تحت قيادة أحمد مجاهد.. ولن أترشح للانتخابات المقبلة لهذا السبب!

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن اتحاد كرة القدم المصري قد تحول إلى عزبة، وذلك بسبب إدارة شخص واحد للأمور خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "القناة الأولى المصرية" لابد من وجود الاحترافية في إدارة اتحاد كرة القدم المصري خلال الفترة القادمة، وأرى أن هذا الأمر غير متواجد خلال الفترة الأخيرة".

وزاد "يجب أن يعمل اتحاد كرة القدم المصري لصالح الأندية وليس العكس، وما يحدث حاليا هو محاربة الأنيدة من جانب المسئولين".

وواصل "لن أترشح لانتخابات اتحاد كرة القدم المصري القادمة، ولابد من ظهور الوجوة الجديدة في الفترة المقبلة، وسعيد بالعمل الإعلامي حاليا للغاية".

واختتم "منذ عام 2008 وأنا بعيد تماما عن اتحاد كرة القدم المصري، وعدت فقط خلال 6 أشهر بسب أمم أفريقيا 2019 وكانت أسوء فترة لي خلال تواجدي داخل اتحاد كرة القدم المصري".