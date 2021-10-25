أحمد شوبير: اتحاد كرة القدم المصري يدار بالمجاملات وليس بالقوانين.. ويرصد العديد من المواقف الهامة

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أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن جميع القرارات داخل اتحاد كرة القدم المصري تحدث بشكل مفاجئ.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "القناة الأولى المصرية" "على سبيل المثال قبل بداية أمم أفريقيا 2019 كان الإتفاق داخل الاتحاد باستكمال مسابقة الدوري عقب نهاية البطولة الأفريقية، ثم في اليوم التالي حدث غير ذلك".

وواصل "تواجد إيهاب لهيطة مدير المنتخب وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات في ذلك الوقت وتم الإتفاق على كل شئ، ولكن في اليوم التالي تم صدور جدول جديد لم يتم الإتفاق عليه، وكان ذلك من الأسباب التي صعبت الأمور داخل الاتحاد".

وزاد "قانون اتحاد كرة القدم المصري بلجنة المسابقات، الخاص بالحكام الأجانب يكون الطلب قبل المباراة بـ 14 يوما، وفوجئت بالموافقة على تواجد حكم أجنبي لأحد الفريق قبل المباراة بساعات وتم عبور الأمر بشكل عادي وغريب".

وأكمل "خلال تواجدي مع اللجان داخل الاتحاد والمناطق كنت أريد تعديل بعض الأمور، ففوجئت بحكم يتحدث معي بأنه ذهب لتحكيم مباراة في اسوان وسافر بالقطار، وهذا قرار خاطئ للغاية".

واختتم "قال لي الحكم بأنه قام بإرتكاب أخطاء خلال المباراة بسبب غرهاق السفر بالقطار، ولابد أن يتم سفر الحكام للأماكن البعيد بالطائرة وليس القطارات".

أحمد شوبير: اتحاد الكرة تحول إلى عزية تحت قيادة أحمد مجاهد.. ولن أترشح للانتخابات المقبلة لهذا السبب!

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن اتحاد كرة القدم المصري قد تحول إلى عزبة، وذلك بسبب إدارة شخص واحد للأمور خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "القناة الأولى المصرية" لابد من وجود الاحترافية في إدارة اتحاد كرة القدم المصري خلال الفترة القادمة، وأرى أن هذا الأمر غير متواجد خلال الفترة الأخيرة".

وزاد "يجب أن يعمل اتحاد كرة القدم المصري لصالح الأندية وليس العكس، وما يحدث حاليا هو محاربة الأنيدة من جانب المسئولين".

وواصل "لن أترشح لانتخابات اتحاد كرة القدم المصري القادمة، ولابد من ظهور الوجوة الجديدة في الفترة المقبلة، وسعيد بالعمل الإعلامي حاليا للغاية".

واختتم "منذ عام 2008 وأنا بعيد تماما عن اتحاد كرة القدم المصري، وعدت فقط خلال 6 أشهر بسب أمم أفريقيا 2019 وكانت أسوء فترة لي خلال تواجدي داخل اتحاد كرة القدم المصري".