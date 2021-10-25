فيديو- لو لقيت حاجة أسعارها غالية فى الأسواق.. التموين تضع الحل

جدة - نرمين السيد - وأضاف، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة "، والذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة قناة "ON" الفضائية، أن تلك السلع مطروحة من خلال "الشركة المصرية والعامة والنيل والإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية والأهرام".
وتابع: "بلغت أسعار الخيار للكيلو 7 جنيهات والبطاطس 8 جنيهات، واللحوم المتوافرة بأسعار جيدة تبلغ 90 جنيهاً للكيلو من اللحوم السودانية، و70 جنيهاً للبرازيلى والدواجن بسعر 37 جنيهاً للكيلو وهى أسعار أقل من مثيلاتها بنحو 20-30% "، لافتا إلى أن الأصناف المطروحة فى تلك المجمعات ذات تعبئة وتغليف فى أطباق بشكل جيد ومتميز، بالإضافة إلى جودتها العالية وتقل عن مثيلاتها فى الأسواق بنسب تتراوح ما بين 20 - 30%.
وطالب رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، المواطنين إلى التوجه إلى منافذ المجمعات الاستهلاكية فى الشركات والوزارات المختلفة، فى حال وجود ارتفاع فى الأسعار فى الأسواق.
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