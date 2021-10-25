صورة- الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس خلال 6 أيام

جدة - نرمين السيد - وقالت "الأرصاد"، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" إنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، بينما يكون الطقس مائلا للحرارة على جنوب سيناء، وحار على جنوب الصعيد، ولطيف ليلا على الأنحاء كافة.

حالة الطقس

وأشارت إلى أن هناك عديدا من السحب المنخفضة والمتوسطة ستظهر، خلال تلك الفترة، على السواحل الشمالية، والوجه البحرى تمتد إلى القاهرة، لافتة إلى وجود فرص لأمطار خفيفة على أماكن متفرقة من السواحل الشمالية.

ولفتت الأرصاد إلى وجود شبورة مائية تظهر خلال تلك الفترة على الطرق الزراعية فى محافظات الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة، والسواحل الشمالية.

جدير بالذكر، أن الأرصاد أعلنت أن طقس اليوم الإثنين سيكون خريفيا معتدلا على شمال البلاد، وحتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.. كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد مما يساعد على انخفاض درجات الحرارة.