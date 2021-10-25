فيديو- صندوق علاج الإدمان: انخفاض نسبة متعاطى المخدرات.. وصلاح كلمة السر

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن جهود الفرعون المصرى محمد صلاح، قائد المنتخب الوطنى المصرى، ونجم فريق ليفربول الإنجليزى، فى حملة أنت أقوى من المخدرات أتت بثمارها منذ أن انطلقت عام 2018، لافتا إلى أن أحد المتعافين من المخدرات حقق بطولة الجمهورية فى الكيك بوكس.





وقال، فى مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سى بى سى" ويقدمه الإعلامى عمرو خليل، إنه تم تكثيف حملات صندوق مكافحة الإدمان، للكشف المبكر عن تعاطى المخدرات بين سائقى الحافلات المدرسية حفاظا على صحة التلاميذ. وأشار عمرو عثمان إلى أن نسبة تعاطى المخدرات بين سائقى الحافلات المدرسية لا تتعدى الـ 1.2%، مستطردا: "تمكنا من تقليل نسبة تعاطى المخدرات بين سائقى الحافلات، وتم إغلاق 59 مركزاً خاصاً مخالفا لعلاج الإدمان بـ 6 محافظات خلال شهر"، لافتا إلى وجود 27 مركزا علاجيا على مستوى 17 محافظة، تقدم العلاج بالمجان.

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