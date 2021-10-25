فيديو- مكافحة الإدمان: اكتشاف 12 سائقا للحافلات المدرسية يتعاطون المخدرات

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية، مساء أمس الأحد، مع الإعلامى عمرو خليل، فى برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سى بى سى".

وأشار إلى أنه تبين أن هناك 12 سائقا منهم يتعاطى المخدرات، لافتا إلى أنه تمت إحالتهم إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

ولفت مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إلى جهود النجم محمد صلاح فى ملف مكافحة وعلاج الإدمان، منذ 2018، موضحا أنه يشارك بإيجابية كمتطوع فى حملات "أنت أقوى من المخدرات"، ما كان له تأثير قوى على انخفاض نسبة المتعاطين للمخدرات من الشباب.