طقس الإثنين.. شبورة مائية واعتدال الحرارة.. عظمى القاهرة 27

جدة - نرمين السيد - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس، اليوم الإثنين، حيث تشهد البلاد طقس معتدل نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وحار على جنوب الصعيد.





وعن الظواهر الجوية المصاحبة لـ طقس اليوم الإثنين، تظهر شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. ويتوقع الخبراء نشاط الرياح الشمالية الغربية على مناطق من السواحل وجنوب سيناء والقاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد على فترات متقطعه. وعن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة من 1.5: 2 متر، وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية تسمح حالة البحر بكافة الأنشطة البحرية، بينما يتوقع أن تكون حالة البحر الأحمر وخليج السويس مضطربة، وترتفع الأمواج ما بين 2.5 حتى 3 متر. درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى مصر القاهرة 27 18 الإسكندرية 26 20 وادى النطرون 27 19 طنطا 27 18 شبين الكوم 27 18 دمنهور 26 19 بلطيم 26 19 مطروح 24 18 السلوم 25 15 سيوة 27 14 بورسعيد 27 20 دمياط 26 20 الزقازيق 26 18 المنصورة 26 18 الإسماعيلية 27 17 السويس 27 18 العريش 26 20 رفح 26 20 رأس سدر 27 19 نخل 25 13 نويبع 30 23 طابا 26 20 كاترين 24 10 الطور 27 21 شرم الشيخ 29 23 الغردقة 29 22 مرسى علم 28 22 الفيوم 28 19 بني سويف 28 19 المنيا 28 18 أسيوط 29 18 سوهاج 30 18 قنا 32 19 الأقصر 33 20 أسوان 33 21 إدفو 34 21 أبوسمبل 33 20 الوادي الجديد 31 20 حلايب 29 21 شلاتين 31 20

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