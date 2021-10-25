مواعيد مباريات اليوم الإثنين.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الاثنين العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم مواجهة خيتافي ضد سيلتا فيجو فى الدورى الإسبانى.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

خيتافي أمام فريق سيلتا فيجو في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي

جل فيسنتي أمام فريق سبورتنج براجا في تمام الساعة الثامنة مساء

بوافيستا أمام فريق بيلينينسيش في تمام الساعة العاشرة والربع مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي

بشكتاش أمام فريق جالاتا سراي في تمام الساعة السابعة مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري

البنك الأهلي أمام فريق طلائع الجيش في تمام الساعة الثالثة مساء على قناة on time sport

سموحة أمام فريق الاتحاد السكندري في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء على قناة on time sport

فيوتشر أمام فريق فاركو في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة on time sport.

ليفربول

انتهت أحداث الشوط الأول بين ليفربول ومانشستر يونايتيد، بنتيجة أربع أهداف دون رد، لصالح الريدز، في لقاء الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

لم يخسر ليفربول أمام يونايتد في الزيارات الثلاث الأخيرة لأولد ترافورد في الدوري الإنجليزي، ويسعى فريق يورغن كلوب للبقاء دون هزيمة للمباراة الرابعة على التوالي للمرة الأولى منذ أكتوبر 1992.

أهداف المباراة:

وتمكن نابي كيتا أن يسجل الهدف الأول، بعدما استلم كرة من محمد صلاح، نجم الدوري الإنجليزي.

وتمكن جوتا أن يستغل عرضية جيدة من ألكسندر أرنولد من الجبهة اليمنى، ليسدد الكرة

وصنع نابي كيتا الهدف الثالث لمحمد صلاح، ليرد الهدية للنجم المصري بعدما صنع له الهدف الأول.

ووصل صلاح للهدف رقم 106 في تاريخ الدوري الإنجليزي، بعد تسجيله الهدف الثاني له في شباك اليونايتد.