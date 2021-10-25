جولة تفقدية مفاجئة للدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، لمنشآت الهيئة...

قام الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، بجولة تفقدية مفاجئة شملت مستشفيي (الكرنك الدولي، إيزيس التخصصي) التابعين لهيئة الرعاية الصحية في الأقصر، وذلك للاطمئنان على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى من منتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

حيث تفقد الدكتور أحمد السبكي، الأقسام المختلفة بالمستشفيين، لمتابعة سير العمل وشدد على الالتزام بالميكنة والتحول الرقمي للخدمات الصحية بما ييسر حصول المواطنين على الخدمات الصحية بكل سهولة ويسر، والتقدم للتسجيل لدى هيئة الاعتماد والرقابة الصحية خلال الشهر الجاري، كما أكد على توصيل الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة من حالات العزل المنزلي لمرضى كورونا إلى محل إقامتهم لمدة لا تقل عن 3 أشهر.

كما تفقد الدكتور أحمد السبكي، أقسام الغسيل الكلوي بمستشفى الكرنك الدولي، للاطمئنان على تطبيقها إجراءات مكافحة العدوى ومطابقتها لمعايير الجودة العالمية، واستمع إلى آراء المواطنين عن الخدمة الطبية المقدمة إليهم، حيث وجه بسرعة صرف كافة الأدوية وفقًا لأحدث البروتوكولات العلاجية في هذا الشأن، وأكد على توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمرضى.

وخلال الجولة، تابع الدكتور أحمد السبكي، خطط تأمين الخدمات الطبية والعلاجية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية أثناء استضافة مدينة الأقصر السياحية حدثين عالميين خلال الأيام المقبلة هما (افتتاح تطوير طريق الكباش الأثري، يوم المدن العالمي) ضمن مشروعات التنمية بالمحافظات المصرية، وذلك بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

حيث أكد الدكتور أحمد السبكي، إمكانات مستشفيات هيئة الرعاية الصحية، وفرقها الطبية من الخبراء والأطباء الاستشاريين والأخصائيين بمختلف التخصصات الطبية على تأمين الخدمات الطبية والعلاجية للأحداث الدولية والمهمة، والتي تمكنت خلال فترة قصيرة من الزمن أن تكتسب سمعة رائدة في توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد وكسب ثقة المتعاملين، لإبداعها المستمر في المجال الطبي وسجلها المتميز في الرعاية الصحية، إضافة إلى الكوادر الطبية ذات المستوى العالمي.

وعلى هامش الجولة التفقدية، التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، مع المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لبحث كل سبل التعاون لاستكمال المراحل المتبقية من مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، والوصول بالأقصر نواة منظومة التأمين الصحي الشامل في جنوب الصعيد إلى أعلى مستويات الخدمة والرعاية الصحية المميزة، بما يتماشى مع المشروعات التنموية في المحافظة.