/657888/موعد-مباراة-الزمالك-القادمة-في-الدوري-المصري

مباراة قوية تجمع بين الزمالك وإنبي، في افتتاح مباريات الفريقين بالدوري المصري، والتي من المقرر غداً الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

الزمالك سيدخل اللقاء يرغب في الفوز بعد أن حقق الفوز علي على توسكر الكيني، وضمان تأهله إلى دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، وسيعمل على الفوز بنقاط المباراة لبداية حملته في الدفاع عن لقبه بكل قوة.

على الجانب الآخر، إنبي سيريد بداية الموسم بقوة، والخروج بنتيجة إيجابية أمام بطل النسخة الأخيرة من المسابقة، تساعده في مشواره هذا الموسم.

قائمة الزمالك لمواجهة انبي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي

خط الوسط: طارق حامد – أحمد سيد زيزو -أشرف بن شرقي – محمد أشرف روقا – إسلام جابر – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – محمد أوناجم – مصطفى فتحي

خط الهجوم: يوسف أوباما – سيف الدين الجزيري – عمر السعيد.

أكد محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس فيوتشر، أنه كان يجلس على مقاعد البدلاء حتى لا يتم أخذ مكافآت مالية.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" إذا تحدثت عن بعض الأمور الخاصة بنادي الزمالك ستحدث أزمة كبيرة للمدرب ولبعض الأشخاص داخل النادي".

وزاد" إحتراما لنادي الزمالك وللجماهير لن أتحدث، ولم أتجاوز في حق كارتيرون وقلت له الحقيقة فقط، وعقدي كان ينص على أخذ مكافآت مالية حال التواجد مع منتخب مصر".

وواصل" لم أبعد عن معسكر نادي الزمالك، وهل يعقل أن أرحل عن معسكر الفريق ونحن أمام نهاية بطولة الدوري، وقلت له "لن ألعب معك من جديد".

وأكمل" تحدث حسين السيد، عضو اللجنة الكلفة بنادي الزمالك، وقال سيكون هناك تحقيق منفرد معي ومع المدرب منفرداً، فرفضت وقلت لابد أن يكون التحقيق أمام الجميع وبتواجد المدرب، ولم تحدث اي أزمة مع المدرب، وتحدث بصوت عالي أمام المدرب خلال لقاء سيراميكا".

واختتم" هناك شخص يعمل إداري في نادي الزمالك يدعى، أحمد إبراهيم، وينقل للمدير الفني كل ما يحدث داخل الفريق، وقال لسائق أتوبيس الزمالك أنني لن أتواجد في الأتوبيس".