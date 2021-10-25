تعرف على موعد مباراة جالاتا سراي ضد بشكتاش.. والقنوات الناقلة

القنوات الناقلة للمبارة:

مباراة جالاتا سراي ضد بشكتاش ، متاحة للمشاهدين في الوطن العربي وشمال إفريقيا عبر شاشة قناة beIN Sports 3 HD Premium القطرية الرياضية.

وياتي منتصر الأزهري معلقاً علي المباراة، على شبكة قنوات بي إن سبورت، ويأتي انطلاق صافرة البداية بالحكم الدولي النمساوي هارالد ليشنر.

فاتح تريم المدير الفني

وأوضح التقرير أن تريم أثنى على الجهود التي يبذلها مصطفى محمد في التدريبات وخلال الدقائق التي يلعبها.

تقرير آخر من سبور أرينا أشار إلى أن اللاعب اعترف بأخطائه في الفترة الأخيرة ووعد بالتغير، وهو ما فعله حين خاض تدريبات إضافية بعد انتهاء التدريب الجماعي لفريقه.

وأضاف التقرير إلى ان استقرار مصطفى محمد بدأ عندما قرر إحضار زوجته وطفله ووالدته إلى تركيا للعيش معه بدلاً من العيش بمفرده.

وبحسب موقع "FotoMac" التركي فأن بوردو سيعود لمحاولة ضم المهاجم المصري في يناير المقبل.

وبالأراضي التركي يتواجد الدولي المصري مصطفى محمد ماكينة الاهداف المصرية بالدوري التركي مع جالاتا سراي، والذي شارك اليوم بشكل رسمي في التشكيل الأساسي مع فريقة أمام ريزا سبور، ويسجل هدفي فريقة في المباراة، ويعود بفريقه في نتيجة المباراة بكل قوة.