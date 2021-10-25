/657890/الجولة-الأولى-للدورى-سموحة-يواجه-الاتحاد-السكندري-اليوم

يلتقى فريق سموحة بنظيره الاتحاد السكندرى، في تمام الساعة الخامسة والنصف عصر اليوم الاثنين على ستاد الاسكندرية في ديربى سكندري لن يخلو من الاثارة والمتعة لقوة الفريقين ورغبتهم في خطف النقاط الثلاث بالجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجمع ديربي الإسكندرية بين سموحة والاتحاد السكندري في بطولة الدوري المصري، 18 لقاء، تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة من تحقيق الفوز على منافسه الاتحاد السكندري في 5 مواجهات على مدار الدوري المصري، فيما حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري الفوز على منافسه سموحة في مواجهة ديربي الإسكندرية ببطولة الدوري المصري في 5 لقاءات على مدار التاريخ.

وسيطر التعادل على مواجهات ديربي الإسكندرية بين الاتحاد وسموحة في 9 مواجهات، كان أخرها التعادل المثير بين الفريقين بهدفين لكل فريق في الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدورى الممتاز الموسم الماضى.

أكد محمد عبد المنصف، حارس مرمى الاتحاد السكندري، أنه سعيد بالعمل مع حسام حسن في الإسكندرية، ويتمنى أن يساهم في مساعدة الفريق خلال الموسم القادم.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "بي أون تايم" أشكر إدارة وادي دجلة على المرونة في المفاوضات من أجل التواجد مع الاتحاد السكندري خلال الموسم القادم، وأنه يشكر ماجد سامي بشكل خاص لأنه من أفضل رؤساء الأندية الذي تعامل معهم".

وتابع" منتخب مصر سيكون له شكل جيد مع الجهاز الجديد بقيادة كارلوس كيروش، وسعيد أيضا بتواجد عصام الحضري في جهاز المنتخب ومدربا لحراس المرمى".

وأردف" عصام الحضري مثال للحارس المجتهد ونال ما يستحقه بالتواجد مع منتخب مصر وذلك بعد اللعب في كأس العالم 2018، تحت قيادة هيكتور كوبر وأصبح أكبر حارس يشارك في المونديال".

وواصل" حلمي التواجد مع منتخب مصر في التجمعات القادمة واللعب في كأس العالم القادم، والفيصل بين الجميع هو الملعب وأثق في إختيارات عصام الحضري لأنه يقدر جيدا الحراس الذي يعملون بكل جهد".

واختتم" نادي الاتحاد السكندري يمتلك فريق جيد هذا العام واللعب مع حسام حسن جيد للغاية وأسعى لكتابة تاريج جديد مع الفريق".