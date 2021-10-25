/657891/تعرف-على-موعد-مباراة-ليفربول-القادمة-والقنوات-الناقلة

يستعد فريق فريق ليفربول الإنجليزي لمباراه المقبلة أمام فريق بريستون، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8:45 يوم الأربعاء، ضمن منافسات دورال16.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القناة الناقلة

سيتم نقل مباراة ليفربول في عبر قناة بي.إن سبورتس إتش دي 1 بريميوم.

نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد:

انتهت أحداث المباراة بين ليفربول ومانشستر يونايتيد، بنتيجة خمسة أهداف دون رد، لصالح الريدز، في لقاء الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن الجدير بالذكر أنه لم يخسر ليفربول أمام يونايتد في الزيارات الأربعة الأخيرة لملعب أولدترافورد في الدوري الإنجليزي، ويسعى فريق يورغن كلوب للبقاء دون هزيمة للمباراة الرابعة على التوالي للمرة الأولى منذ أكتوبر 1992.

تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسسندر أرنولد – فان دايك – براهيما كوناتي – اندي روبيرتسون.

خط الوسط: جيمس ميلنر – هيندرسون – نابي كيتا.

خط الهجوم: ديجو جوتا – محمد صلاح – فرمينو.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليفربول:

حراسة المرمى: دي خيا.

الدفاع: بيساكا، ليندلوف، ماجواير، لوك شاو.

وسط الملعب: ماكتوميناي، فريد، برونو فرنانديز، جرينوود، راشفورد.

الهجوم: كريستيانو رونالدو.

موقف الفريقين في الدوري:

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 21 نقطة، من أصل 9 مباريات، نجح في تحقيق الفوز فيها في 6 مباريات، ووقع في فخ التعادل في 3 مباريات، ولم يخسر بعد، وسجل الريدز حتى الآن 27 هدف، في حين تلقت شباكة 6 أهداف.

ويدخل مانشستر يونايتد المباراة اليوم وهو يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 14 نقطة، من أصل 9 مباريات، نجح في تحقيق الفوز فيها في 4 مباريات، ووقع في فخ التعادل في مبارتين، وخسر في ثلاثة مباريات، وسجل الشياطين الحمر حتى الآن 16 هدف، في حين تلقت شباكة 15 أهداف.