أهم الأخبار المتوقعة اليوم الإثنين 25 أكتوبر 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة تسير شركة مصر للطيران 75 رحلة جوية داخلية ودولية لنقل 9012 راكبًا لوجهات مختلفة. جنيف تشارك مصر فى اجتماعات اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، بعد غياب 10 سنوات شهدت خلالها عديد من التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. رام الله يبدأ رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية جولة أوروبية لحشد الدعم السياسى والمالى لبلاده. دبى يشارك المجلس القومى للمرأة فى الجناح المصرى بمعرض أكسبو الدولى بمدينة دبى بدولة الإمارات، لعرض التجربة المصرية فى دعم دور المرأة فى تحقيق السلام والازدهار والتنمية وتبادل الخبرات والأفكار حول دور المرأة فى السلام والتنمية المستدامين. القاهرة تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وشريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، فعاليات الدورة 21 من مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية، والذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية. واشنطن تبدأ نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأوروبية الآسيوية كارين دونفريد زيارة أوروبية تستغرق 8 أيام لمناقشة التعاون فى القضايا الإقليمية والدولية.

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