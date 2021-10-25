مجلس الشيوخ يواصل مناقشة قانون الموارد الإحيائية اليوم..ويعلن ممثلي الهيئات البرلمانية 

/657897/مجلس-الشيوخ-يواصل-مناقشة-قانون-الموارد-الإحيائية-اليومويعلن-ممثلي-الهيئات-البرلمانية

مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، يواصل مناقشة مشروع قانون النفاذ للموارد الإحيائية فى مصر، حيث تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ امس وأعرب عدد كبير من النواب على أهمية مشروع القانون وتماشية مه أهداف الجمهورية الجديدة حيث أنه يحمى نحو 30 ألف كائن حيوى نباتى وحيوانى وهو أمر يمثل إطار استراتيجى مهم للدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة.

قانون النفاذ إلى الموارد الاحيائية

دوت الخليج يرصد تفاصيل مناقش قانون النفاذ للموارد الاحيائية فى الشيوخ

مجلس الشيوخ انتهى لأول 15 مادة، إلا أن المادة الثامنة شهدت مناقشات كبيرة والتى تتعلق بإنشاء لجنة قومية للموارد الاحيائية داخل جهاز شئون البيئة وتنص المادة كما جاءت من الحكومة، على :" ينشا بجهاز شئون البيئة لجنة قومية تختص بتنظيم النفاذ الى الموارد الإحيائية والبت فى الطلبات الخاصة بالنفاذ الى الموارد والمعارف التراثية.

وأجرت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، تعديلا على المادة الثامنة بمشروع القانون، ليصبح نصها كالتالى،:" ينشأ جهاز يسمى الجهاز القومى للموارد الإحيائية والمعارف التقليدية يكون له الشخصية الإعتبارية العامة ويتبع رئيس مجلس الوزراء ..." وشهدت القاعة، انقساما بين النواب، حيث تمسك البعض بإنشاء جهاز مستقل للموارد الإحيائية، تابعا لمجلس الوزراء، كما رأت لجنة الطاقة بالمجلس، بينما رأى نواب آحرين الإبقاء على النص الوارد من الحكومة بإنشاء لجنة قومية داخل جهاز شئون البيئة الحالى وأيد المستشار بهاء أبو شقة وكيل المجلس، النص الوارد من الحكومة، مشيرا إلى أنه الأفضل من وجهة نظره، حيث أنه نص واضح وليس به غموض مقارنة بالنص الوارد من اللجنة.

وقال النائب عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة، أن اللجنة رأت أن إنشاء جهاز مستقل للموارد الإحيائية هو الأفضل، حيث توجد جوانب ومهام مختلفة للجهاز وليست جوانب بيئية فقط، ما يتطلب إنشاء جهاز مستقل ومن جانبها أعلنت الحكومة تمسكها بالنص الوارد منها، وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الوزارة على دراية بكل التقنيات الكاملة والمتعلقة بقانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها وأضافت، أن الإكتفاء بإنشاء لجنة قومية داخل الجهاز الحالى لشئون البيئة، يضمن تفعيل القانون بشكل سريع، نظرا لأن حال إنشاء جهاز مستقل، سيتطلب وقتا لتوفير المتخصصين والكوادر اللازمة له وكذلك توفير المكان له.

في سياق اخر يعلن ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب في المجلس حيث اعطي رئيس المجلس مهلة للأحزاب حتى اليوم.