القوى العاملة: تعيين 3125 شاباً بينهم 80 من متحدى الإعاقة بالجيزة

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين 3125 شاباً، بينهم 80 شاباً من ذوى القدرات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، بمحافظة الجيزة، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما تم تسجيل 18706 راغبى عمل، منهم 331 من ذوى القدرات، وتوفير 454 فرصة عمل.





وأوضح الوزير أنه تم استخراج 2104 شهادات قياس مستوى المهارة و2056 رخصة مزاولة المهنة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وتلقى سعفان تقريراً بذلك من محمد عيسى، مدير المديرية بإنجازاتها عن شهر سبتمبر الماضى، تضمن التفتيش على السلامة المهنية بـ58 منشأة، وعمل 5 حملات عادية ونوعية، وإعادة التفتيش 125 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 58 محضراً، ومنح مهلة قانونية لـ 118 منشأة أخرى.

أما عن مجال التفتيش العمالى، فقد تم التفتيش على 288 منشأة لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 142 محضراً عمالياً، وبحث 19 شكوى.

وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلين، قامت المديرية بصرف منح لرعايتهم اجتماعياً وصحياً، بواقع 20 منحة زواج بـ60 ألف جنيه، و52 منحة مولود بإجمالى 106 آلاف جنيه، و3 منح وفاة عامل بمبلغ 30 ألفاً، و18 منحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 36 ألف جنيه، وصرف خدمات طبية لـ9 عمال بمبلغ 3520 جنيها، وعمل 5 عمليات جراحية بـ25 ألف جنيه، ليصل إجمالى ما تم صرفه 260 ألفاً و520 جنيها لـ107 عمال.

وفى مجال تراخيص عمل الأجانب، قامت المديرية بإستخراج 81 ترخيص عمل للأجانب لأول مرة، وتجديد 15 آخرين طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.

أما عن مجال رعاية القوى العاملة وبحث الشكاوى، فقد تلقت المديرية 770 شكوى عمالية (فصل - مطالب)، وتمت تسوية 49 شكوى منها ودياً، وإحالة 139 شكوى للمحكمة العمالية، و108 أحيلت لجهات أخرى، وحفظ 57 شكوى، و407 ما زالت تحت البحث والدراسة.