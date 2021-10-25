جدة - نرمين السيد - يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على هامش زيارته الرسمية إلى فرنسا اليوم، اجتماعا فى مقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسى، مع رؤساء مجموعة من أهم الشركات الفرنسية، وذلك ضمن سلسلة الاجتماعات التى ينظمها خلال زيارته لفرنسا والتى بدات امس.





ووصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له إلى العاصمة الفرنسية باريس أمس، فى مستهل زيارة يجرى خلالها مباحثات مع مسئولى عدد من الشركات الفرنسية المهتمة بالاستثمار فى مصر. كما يُوقع على مذكرة التفاهم بشأن البرنامج القُطرى مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD، كذلك يتضمن برنامج الزيارة عقد لقاءات مع عدد من المسئولين الفرنسيين، ورؤساء ومديرى عدد من البنوك والصناديق الاستثمارية، وممثلى كبرى الشركات الفرنسية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدبولى يعقد اجتماعات مع شركات فرنسية خلال زيارته باريس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.