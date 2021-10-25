صور.. طلبة الكليات العسكرية يقدمون عروضا تدريبية بحضور الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسى صباح اليوم إلى مقر حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة والذى يقام فى الكلية الحربية بالقاهرة. ويحضر الاحتفال الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

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