القوى العاملة : تعيين 3125 شاباً.. بينهم 80 من ذوى القدرات بالجيزة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الجيزة بتعيين 3125 شاباً، بينهم 80 شاباً من ذوى القدرات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، كما تم تسجيل 18706 راغب عمل منهم 331 من ذوي القدرات ، وتوفير 454 فرصة عمل .

وأوضح الوزير أنه تم استخراج 2104 شهادة قياس مستوى المهارة و 2056 رخصة مزاولة المهنة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

تلقي الوزير، تقريراً بذلك من محمد عيسى مدير المديرية بإنجازاتها عن شهر سبتمبر الماضي، أشار فيه إلي أنه في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 58 منشأة، وعمل 5 حملات عادية ونوعية ، وإعادة التفتيش 125 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 58 محضراً ، ومنح مهلة قانونية لـ 118 منشأة أخري .

أما عن مجال التفتيش العمالي ، فقد تم التفتيش على 288 منشأة لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر التفتيش عن تحرير 142 محضراً عمالياً ، وبحث 19 شكوى.

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلين ، قامت المديرية بصرف منح لرعايتهم إجتماعياً وصحياً ، بواقع 20 منحة زواج بـ 60 ألف جنيه ، و 52 منحة مولود بإجمالي 106 آلاف جنيه ، و3 منح وفاة عامل بمبلغ 30 ألفاً ، و 18 منحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 36 ألف جنيه ، وصرف خدمات طبية لـ 9 عمال بمبلغ 3520 جنيها ، وعمل 5 عمليات جراحية بـ 25 ألف جنيه ، ليصل إجمالي ما تم صرفه 260 ألفاً و520 جنيها لـ 107 عمال .

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب ، قامت المديرية بإستخراج 81 ترخيص عمل للأجانب لأول مرة ، وتجديد 15 آخرين طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.

أما عن مجال رعاية القوى العاملة وبحث الشكاوى ، فقد تلقت المديرية 770 شكوى عمالية ( فصل - مطالب ) ، وتم تسوية 49 شكوى منها ودياً ، وإحالة 139 شكوى للمحكمة العمالية ، و108 أحيلت لجهات أخرى ، وحفظ 57 شكوى ، و407 ما زالت تحت البحث والدراسة .