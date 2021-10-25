/657898/أهلي-٢٠٠٦-يواجه-المقاولون-العرب-في-بطولة-الجمهورية

يلتقي فريق الناشئين بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٦ اليوم الاثنين مع مضيفه المقاولون العرب، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب المقاولون بالجبل الأخضر، ضمن الجولة الرابعة من بطولة الجمهورية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يدخل «أهلي ٢٠٠٦» المباراة بهدف مواصلة انتصاراته بعدما فاز في أول ٣ مباريات من الموسم، وجمع ٩ نقاط بالعلامة الكاملة، في مشواره نحو الحفاظ علي لقب بطولة الجمهورية والتتويج به للمرة الثانية على التوالي.

وفي اللقاء الماضي فاز «أهلي ٢٠٠٦» على إنبي بهدفين مقابل هدف، حيث افتتح عمر معوض التسجيل للأهلي بهدف رائع بتسديدة مقصية خلفية، ثم تعادل إنبي في الشوط الثاني، قبل أن يسجل البديل محمد أحمد سعد «شيبة» الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة الأخيرة، بمهارة مميزة بعد مراوغة اثنين من مدافعي إنبي.

وفاز «أهلي ٢٠٠٦» على كل من الشرقية للدخان في الجولة الأولى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفاز في الجولة الثانية على غزل المحلة، بخمسة أهداف مقابل هدف، قبل أن يفوز على إنبي بهدفين لهدف، مسجلًا ١٠ أهداف، مقابل ٣ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2006 كلا من سامر عبد الرحمن مديرًا فنيًّا، وأحمد عبد الرؤوف مدربًا عامًّا، ومحمد فتوح مدرباً لحراس المرمى، وعمار فتحي إداري الفريق، وأحمد جاب الله طبيب الفريق، وفجر الإسلام رفعت مخطط أحمال، وإبراهيم خاطر أخصائي التدليك.

ويلتقي الأهلي مع الاسماعيلي الأربعاء المقبل في افتتاحية مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على الحرس الوطني بطل النيجر6ـ1، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد الأهلي السلام، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا بعدما سبق وتعادل الفريقان1ـ1 في لقاء الذهاب بالنيجر.

أضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "المباراة لم تكن سهلة كما يتوقع البعض، ودائما هذه الأدوار بها العديد من المفاجآت، وكان آخرها اليوم خروج مازيمبي أمام فريق من جنوب أفريقيا”.

وزاد "نسعى لتواجد العديد من اللاعبين معنا خلال الفترة القادمة، وأهمهم بيرسي تاو وميكيسوني وأحمد عبد القادر، ونسعى للحفاظ على اللقب للموسم الثالث على التاولي".

وواصل "وليد سليمان تعرض لإصابة قوية للغاية ونتمنى أن يكون بصحة جيدة، وهو الآن في المستشفى وسنذهب للإطمئنان عليه خلال الساعات القادمة".

وأكمل "شرف كبير لي أن أكون مثل ثابت البطل مدير الكرة بالأهلي السابق، والمراحل الأولى في بطولة دوري أبطال أفريقيا تكون الدوافع فيها قليلة بسبب سهولة المباريات لبعض اللاعبين، والأهم التركيز في بطولة الدوري خلال الأيام القادمة".