/657900/نقل-محسن-منصور-للمشفى-بعد-إصابته-بكواليس-تصوير-عمل-جديد

تعرض الفنان المصري محسن منصور لإصابة بقدمه، نتيجة سقوط قطعة ديكور من كواليس التصوير عليه، مما استدعى دخوله المشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل إصابة الفنان محسن منصور أثناء تصوير أحد أعماله الفنية.

محسن منصور يكشف عن تعرضه لإصابة بقدمه

كشف منصور عن إصابته من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث نشر محموعة صور لها أثناء خضوعه لإشاعات، وعلق عليها قائلًا: "الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، كله خير من الله، أثناء التصوير اليوم، ووقوع قطعة الديكور على رجلي وأيضًا إصابة مخرج العمل، دعواتكم لينا بالشفاء، الألم فظيع، يا رب اشف كل مريض".

محسن منصور يشارك في «أنا وهي»

على الصعيد الآخر، يشارك الفنان محسن منصور بمسلسل «أنا وهى» تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز وبطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقى، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول وتدور أحداثه حول شخصين يعانيان من مرض نفسى ويترددان على عيادة طبيب نفسى يجسده أشرف عبد الباقى، ويتعرفا على بعض وتبدأ قصة حب بينهما.

يجسد الفنان محسن منصور شخصية صاحب ملهى ليلى ضمن أحداث مسلسل «أنا وهى»، من بطولة هنا الزاهد وأحمد حاتم، الذى يدور فى 8 حلقات، ومن المقررعرضه على إحدى المنصات الرقمية قريباً.

مسيرة محسن منصور الفنية

بدأ محسن منصور مشواره مع الفن فى عام 2000 من خلال مشاركته فى مسلسل «رجل طموح» للفنان خالد النبوى.

دوره مع أحمد السقا فى فيلم تيتو الشهير عام 2004 هو أحد أهم أدواره السينمائية التي تركت بصمة مع الجمهور وهو شخصية "راضي اللاتيني".

قدم العديد من المسلسلات منها عائلة الحاج نعمان، حاميها وحراميها، قضية صفية، تاجر السعادة، البلطجي، شاش في قطن، كلبش، الهاربة، باب الخلق، كانة إمبارح، ربع رومي، رسايل.

شارك في عدة أفلام منها حمادة يلعب، كابتن هيما، القشاش، واحد من الناس، أيام صعبة، خارج على القانون، كدة رضا، محترم إلا ربع، قلب الأسد، خلاويص.

عمل في بعض الأعمال المسرحية منها المزاد، الأميرة والصعلوك، وبرع في تقديم دور البلطجي ورجل العصابات.