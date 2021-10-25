/657901/مصدر-بالجيش-السوداني-ما-يحدث-الآن-تحرك-لتصحيح-المسار-الديمقراطي-ونستهدف-معرقلي-الوثيقة-الدستورية

السودان.. أكد مصدر من الجيش السودانى، أن الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، سوف يتشاور مع السياسيين لتنفيذ التحول الديمقراطى، مشيرا أن سلسلة اعتقالات تستهدف من يعرقلون تنفيذ الوثيقة الدستورية.

دوت الخليج وأضاف المصدر، أن ما يحدث الآن تحرك لتصحيح المسار الديمقراطى، وأن التحرك يستهدف من يعرقلون التحرك، ويأتي ذلك وفقا لما ذكرته "إكسترا نيوز" . مصدر بالجيش السوداني: ما يحدث الآن تحرك لتصحيح المسار الديمقراطي.. ونستهدف معرقلي الوثيقة الدستورية جدير بالذكر أن وسائل إعلام سودانية، أكدت أنه من المقرر أن يلقى الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة السودانية كلمة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "إكسترا نيوز".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصدر بالجيش السوداني: ما يحدث الآن تحرك لتصحيح المسار الديمقراطي.. ونستهدف معرقلي الوثيقة الدستورية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.