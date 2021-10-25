«خير جندالله فى الأرض».. عروض عسكرية

أقام طلاب الكليات العسكرية، تشكيلات متنوعة خلال حفل تخرجهم فى ساحة العرض، وذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.
دوت الخليج
«خير جندالله فى الأرض».. عروض وتشكيلات لطلاب الكليات العسكرية
ويشهد الحفل، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، تخرج دفعة 115 حربية، والدفعة 72 بحرية، والدفعة 88 جوية، والدفعة 58 فنية عسكرية، والدفعة 49 دفاع جوى، والدفعة 50 من المعهد الفنى للقوات المسلحة.
وعند دخوله حيا الرئيس عبدالفتاح السيسي أهالي الطلاب وخريجين الكليات والمعاهد العسكرية الجديدة، وذلك فور دخوله مقر الاحتفال بالكلية الحربية، فى حين رفع الأهالى الأعلام وصور الرئيس.
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