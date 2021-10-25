إعلان نتيجة تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية بنسبة نجاح 100%

جدة - نرمين السيد - وتم منح طلبة الدفعة 115 – 114 حاملى المؤهلات العليا درجة البكالوريوس فى العلوم العسكرية، وطلبة الدفعة الأولى من حاملى الدراسات العليا، شهادة إتمام الدراسة العسكرية.
كما تم منح طلبة الدفعة 72 بحرية درجة بكالوريوس العلوم البحرية، شهادة إتمام الدراسة العسكرية، وبلغت نسبة النجاح هذا العام 100%.
ويشهد الرئيس السيسى تخرج الدفعة 115 حربية، والدفعة 72 بحرية، والدفعة 88 جوية، والدفعة 58 فنية عسكرية، والدفعة 49 دفاع جوى، والدفعة 50 من المعهد الفنى للقوات المسلحة.
وعزفت الموسيقات العسكرية، اليوم الإثنين، خلال حفل تخرج دفعة جديدة، من أبناء الكليات العسكرية، مقطوعات وطنية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وشهد الحفل حضور أبطال مصر الحاصلين على ميداليات أوليمبية وبارالمبية، كما حضر أيضا العقيد محمد عبده أبو ستيت الحاصل على المركز الأول في بطولة العالم لـ "الكيك بوكسينج"، والذى وجهت له تحية خاصة.
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