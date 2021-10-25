جدة - نرمين السيد - ويشهد الحفل، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، تخرج دفعة 115 حربية، والدفعة 72 بحرية، والدفعة 88 جوية، والدفعة 58 فنية عسكرية، والدفعة 49 دفاع جوى، والدفعة 50 من المعهد الفنى للقوات المسلحة.
ورفع الأهالى الأعلام وصور الرئيس، خلال الاحتفال ووجه الرئيس السيسى بتوجيه التحية من داخل سيارته، وذلك مرورا أمام الأهالى الذين يستعدون لحضر حفل تخريج الدفعة الجديدة.
ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، حفل تخرج الكليات والمعاهد العسكرية بالكلية الحربية، بحضور قادة القوات المسلحة المصرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طلاب الكليات العسكرية يشكلون بأجسامهم أرقام دفعات التخرج السابقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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