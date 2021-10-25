طلاب الكليات العسكرية يشكلون بأجسامهم أرقام دفعات التخرج السابقة

جدة - نرمين السيد - ويشهد الحفل، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، تخرج دفعة 115 حربية، والدفعة 72 بحرية، والدفعة 88 جوية، والدفعة 58 فنية عسكرية، والدفعة 49 دفاع جوى، والدفعة 50 من المعهد الفنى للقوات المسلحة.

ورفع الأهالى الأعلام وصور الرئيس، خلال الاحتفال ووجه الرئيس السيسى بتوجيه التحية من داخل سيارته، وذلك مرورا أمام الأهالى الذين يستعدون لحضر حفل تخريج الدفعة الجديدة.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، حفل تخرج الكليات والمعاهد العسكرية بالكلية الحربية، بحضور قادة القوات المسلحة المصرية.