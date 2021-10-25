الرئيس السيسى يمنح أوائل الكليات العسكرية نوط الامتياز من الطبقة الثانية

جدة - نرمين السيد - وقدم طلاب الكليات العسكرية عروضا تدريبية متنوعة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال فعاليات حفل تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية اليوم الإثنين.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسى صباح اليوم إلى مقر حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة والذى يقام فى الكلية الحربية بالقاهرة. كما حرص أبطال مصر الرياضيون الحاصلون على ميداليات فى دورة الألعاب الأوليمبية والبارالمبية "طوكيو 2020" و على رأسهم العقيد دكتور مهندس محمد عبده أبو ستيت بطل العالم فى الكيك بوكسينج مشاركة طلبة الكليات العسكرية حفل تخرجهم اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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